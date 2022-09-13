Три автомобиля столкнулись в Комсомольске

В сильной аварии пострадали несколько комсомольчан Фото: Социальные сети

12 сентября в Комсомольске-на-Амуре случилась жуткая авария на Магистралке. Две легковушки столкнулись лоб в лоб и зацепили третью машину. Легковушка получила удар в бок, из-за чего образовалась большая вмятина на задней двери слева. Участниками аварии стали «Хонда HR-V» и «Тойота Витц». Джип сильно искорежило. От сильного удара у него выстрелили подушки безопасности, а у «Тойоты» полностью расплющило капот.

ДТП произошло утром 13 сентября Фото: Социальные сети

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Подробности происшествия пока не разглашаются. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали и причины аварии.

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