В Хабаровске пройдет финал Кубка России по хоккею с мячом Фото: Правительство Хабаровского края

Завтра в арене «Ерофей» стартует финал Кубка России по хоккею с мячом. Восемь команд сразятся за право обладать старейшим спортивным трофеем России. Игры пройдут до 18 сентября.

В первый день в четвертьфинале на льду встретятся команды «СКА-Нефтяник» и «Волга». Матч начнется в 19:00. «Ак-Барс-Динамо» выйдет на матч с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» с «Енисеем», а «Водник» из Архангельска - с кемеровским «Кузбассом».

- Хабаровск принимает финальную часть Кубка России в третий раз в своей истории. Ранее подобной чести краевой центр удостаивался в 2014 и 2017 годах. В обоих случаях победу в турнире одерживал хабаровский «СКА-Нефтяник», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

За все годы проведения розыгрыша Кубка страны хабаровская команда выигрывала трофей семь раз и четыре раза играла в финальных матчах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.