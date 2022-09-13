Сборная Хабаровского края завоевала семь наград в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Фото: Правительство Хабаровского края

В Саранске подвели итоги X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 среди студентов и юниоров. Команда Хабаровского края выступила в 13 компетенциях очно и дистанционно, а также приняла участие в деловой программе чемпионата.

Сборная края получила три награды в финале и четыре в итоговых соревнованиях. Команда получила одну бронзовую медаль, три серебряных и десять медальонов.

- В финале национального чемпионата золото в компетенции «Хлебопечение» взяла учащаяся Хабаровского торгово-экономического техникума Оксана Демидова. Андрей Малахов из Хабаровского технологического колледжа стал вторым в компетенции «Фотография», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» наградили Юрия Транина, студента Хабаровского техникума транспортных технологий и Ивана Куропаткина, ученика школы №9 города Хабаровска - они получили медальоны за профессионализм.

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