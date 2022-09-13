ТОР «Хабаровск» построит домостроительный комбинат в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания ДСК «Прогресс» наладит производство железобетонных изделий для строительства домов. Это позволит сделать дешевле и быстрее строительство жилья и инфраструктуры. В год на производстве будут изготавливать до 100 тысяч квадратных метров изделий. В проект вложат 350 миллионов рублей, и 150 жителей края получат работу на предприятии, ввод которого планируется в конце 2024 года.

- Завод будет производить двух- и трехъярусные колонны для строительства каркасов зданий и сооружений. На дальнейших этапах приступим к выпуску трехслойных стеновых панелей с оконными блоками. Качество продукции обеспечат технологическое оборудование и производственные линии российского производства, - рассказал Алексей Матвеев, заместитель директора ДСК «Прогресс».

ТОР «Хабаровск» планирует реализовать 54 проекта по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Бизнес принес в экономику Хабаровского края 14,3 миллиарда рублей и создал 1,7 тысячи рабочих мест.

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