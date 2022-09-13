Врачи Хабаровского края осваивают новые методики в области нейрохирургии Фото: Правительство Хабаровского края

Нейрохирургическому центру краевой клинической больницы имени Владимирцева исполнилось 15 лет. Каждый год в учреждении проводится 1500 операций пациентам со всего Дальнего Востока. В центре лечат сосудистые и онкологические заболевания, патологии позвоночника, аневризму, инсульт, черепно-мозговые травмы и опухоли мозга.

- Сейчас наши хирурги выполняют 120 операций, а летальность снизилась в три раза. Это связано с ростом мастерства хирургов, введением новых методик, а также обновлением техники. Хабаровская нейрохирургия - одна из самых сильных на Дальнем Востоке, и всю потребность в операциях для пациентов нашего края выполняем на 100%, - рассказал Михаил Космачев, главный врач краевой клинической больницы имени Владимирцева.

В рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Оказание первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в больнице обновляют оборудование - закупают микроскопы, эндоскопические стойки и другое. В этом году в учреждении появится аппарат МРТ.

В больнице осваивают и новые методики лечения - в 2022 году стали устанавливать постоянные стимуляторы пациентам с эпилепсией.

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