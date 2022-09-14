В Хабаровске продолжается строительство самого большого аквапарка на Дальнем Востоке Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

На базе «Броско Молла» в Хабаровске идет строительство аквапарка, который планируют открыть уже в следующем году. Он будет не просто местом для развлечений. Здесь откроют SPA-центр, соляную комнату, коллагенарий, фитобар. Жители краевой столицы смогут посещать и другие оздоровительные процедуры.

- Здание мы сделали максимально светлым и прозрачным, предусмотрели панорамные окна, чтобы отдыхающие могли наслаждаться видами реки Черного Дракона. В планах у нас благоустройство прибрежной территории в границах аквапарка, - сказала Ксения Руденко, директор многофункционального комплекса.

Назвать водно-оздоровительный центр решили VOLNA. Аквапарк будет занимать четыре этажа, здесь будет оборудовано пять водных горок. Внизу будет зона для самых маленьких. На верхних этажах разместятся бассейны, горки, сауны, бани, фитнес-клуб и зона отдыха для взрослых. На всех этажах оборудуют фудкорты. 5-11 этажи займут гостиницы и рестораны. На крыше здания откроют бассейн, который будет работать круглый год.

Комплекс будет рассчитан на посещаемость до четырех тысяч человек в день. Стоимость входа - до тысячи рублей.