Гребень паводка в Хабаровском крае достиг Ульчского района Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают следить за гидрологической обстановкой. Гребень паводка на данный момент находится в Ульчском районе между селами Мариинское и Богородское. Уровень воды достиг неблагоприятных отметок.

После дождей поднялся уровень рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Кур, Уссури. В середине сентября паводковая обстановка может осложниться в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах. Администрациям районов даны рекомендации по сокращению последствий паводков.

Возможно подтопление участков населенных пунктов, располагающихся в низинных территориях. Там уже готовятся к проведению противопаводковых мероприятий. Население оперативно информируют об актуальной ситуации.

- В данный момент в зоне подтопления находятся: 20 приусадебных участков, 13 земельных наделов, 14 отрезков внутрипоселковых и межпоселковых автодорог. В Комсомольске-на-Амуре вода зашла на 32 дачных участка, - рассказали в профильном комитете.

В период подъема рек необходимо соблюдать меры безопасности, находясь у водоемов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.