Расходы бюджета Хабаровска в 2022 году превысили его доходы Фото: администрация Хабаровска

Мэрия Хабаровска провела заседание комитета городской думы по бюджету, финансам и экономическому развитию.

- Доходы в бюджет Хабаровска в 2022 году увеличились на 1,64 миллиарда рублей. На долю налогов приходится 371,3 миллиона (в основном это единый сельскохозяйственный налог), неналоговые доходы - 79,4 миллиона, межбюджетные трансферты - 1,19 миллиарда рублей, из которых больше 750 миллионов ушло на оплату труда педагогов, - рассказал Максим Бойков, заместитель директора финансового департамента администрации Хабаровска.

Сумма расходов в 2022 году выросла на 1,69 миллиарда рублей. В этом году из бюджета выделялись средства на покупку троллейбусов и спецтехники, обслуживание электротранспорта и закупку оборудования в городские школы и вузы.

Общая сумма доходов в этом году составила 19,12 миллиарда рублей, а расходов - 20,66 миллиарда. Дефицит бюджета достиг 9,1% - 947 миллионов рублей.

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