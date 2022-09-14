Партию аргентинского мяса в Хабаровске проверили специалисты Россельхознадзора

В Хабаровск привезли более 27 тонн говяжьих субпродуктов Фото: Управление Россельхознадзором по Хабаровскому краю

В Хабаровск доставили более 27 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины. Их привезли для завершения процедуры таможенного оформления в сопровождении ветеринарных документов.

- В ходе досмотра государственными инспекторами территориального управления установлено, что подконтрольная продукция соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Результаты досмотра не выявили никаких нарушений, поэтому продукцию направили в адрес грузополучателя для дальнейшей реализации. Груз оформили в информационных системах Россельхознадзора «Аргус» и «Меркурий».

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