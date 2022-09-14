Берег обрушился на речной остановке «Дачная» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Из-за паводка обрушилась береговая черта на речной остановке «Дачная (основная)».

- С 9 сентября до 30 октября посадка и высадка пассажиров, которые следуют по речному маршруту Хабаровск (Речной вокзал) - Березка - Парус, будет производиться на остановке «Дачная (дополнительная)», - рассказали в администрации Хабаровска.

В связи со сложившейся ситуацией будут организованы дополнительные рейсы:

-16 сентября один рейс «Заря-173» по маршруту Речной вокзал (Хабаровск) - поселок Победа;

- 22 сентября два рейса по маршруту Речной вокзал (Хабаровск) - Березка - Парус.

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