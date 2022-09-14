В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс проектов ТОС – 2023 Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет прием заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. По решению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, призовой фонд на следующий год увеличили до 250 миллионов рублей. Прием заявок стартовал 1 августа.

- Бюджет конкурса увеличивается уже в третий раз - со 100 миллионов рублей в 2020 году до 250 миллионов в 2023-м. А к 2026 году в рамках флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» на реализацию инициатив граждан планируется выделять уже до 500 миллионов рублей ежегодно, - рассказала Ольга Приходько, начальник отдела развития ТОС комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Каждый участник может подать до трех проектов. Максимальная сумма гранта на воплощение одной идеи - 1 миллион рублей. ТОС, имеющему статус юридического лица, доступны гранты до 1,5 миллиона рублей.

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