Хабаровский «СКА-Нефтяник» попал в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Накануне в Хабаровске прошел матч в рамках четвертьфинала Кубка России по хоккею с мячом. Наша команда сыграла с ульяновской «Волгой», одержав победу со счетом 14:2. «СКА-Нефтяник» буквально разгромил соперников, не оставив им шанса сравнять счет. Исход матча определил участие хабаровского клуба в полуфинале турнира.

Уже к 20-й минуте матча пять голов забили Владимир Каланчин, который смог трижды успешно атаковать ворота соперников, Никита Иванов и Роман Дарковский. В конце первого тайма еще один гол принес Туомас Мяаття, на что ульяновцы ответили голом нападающего Евгения Волгужева. Во втором тайме наши пропустили еще один мяч от того же спортсмена, но в противовес этому забили еще восемь голов. В этот раз отличились Туомас Мяаття, Дмитрий Аникин, Семен Чупин, по два раза голы забили Никита Иванов и Владимир Каланчин, а Дмитрий Сидоров успешно атаковал ворота противников с пенальти.

Напомним, что матч в рамках полуфинала Кубка России по хоккею с мячом пройдет на льду арены «Ерофей» 17 сентября. Хабаровчане встретятся с иркутским «Байкалом-Энергией».

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