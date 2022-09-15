Шесть жителей Хабаровского края незаконно выловили рыбы на сумму более 600 тысяч рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали на берегу реки Амгунь компанию из шести жителей Комсомольска-на-Амуре и села имени Полины Осипенко.

Рыбаки ловили лосося в проходной день - когда рыба идет на нерест, и рыбалка полностью запрещена. Мужчины поймали 24 самца и шесть самок кеты осенней амурской. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Злоумышленники извлекали из рыбы икру, а оставшуюся часть ели или выбрасывали. В дальнейшем они планировали продать деликатес.

Подозреваемые рыбачили в отдаленной местности, куда можно добраться только по воде. Они разбили лагерь в тайге и хранили там орудия лова и приспособления для засолки икры.

В настоящее время рыба, сети и лодки изъяты, они помещены на ответственное хранение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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