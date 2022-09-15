Четыре образовательные организации Хабаровского края объявили лучшими в стране Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

Агентство развития навыков и профессий объявило перечень топ-100 лучших колледжей и техникумов РФ, реализующих программы и проекты агентства, а также перечень топ-100 образовательных организаций юниорского движения. Образовательные учреждения Хабаровского края попали в оба списка.

В рейтинг лучших колледжей вошли учреждения из 39 регионов России, в том числе и из Хабаровского края. Лучшими в регионе стали Хабаровский технологический колледж, Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, школа МЧС Хабаровска и детский технопарк «Кванториум».

- Для попадания в рейтинги нужно соответствовать целому ряду критериев. Например, в оценку входят активность в соревнованиях по профессиональному мастерству, участие в демонстрационном экзамене, количество достижений учеников, выпускников и студентов, - рассказал Олег Базер, заместитель генерального директора Агентства развития навыков и профессий.

Колледжи и образовательные организации, объявленные лучшими, получили подтверждающие сертификаты.

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