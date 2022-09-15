В Хабаровске пройдет реновация нескольких земельных участков

На одном из участков построят жилой дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые земельные участки под реновацию территорий ушли с молотка. Администрация Хабаровска выставила земли в логистически удобных районах на торги. Один из таких участков располагается недалеко от площади Ленина.

На этой территории находились бараки, которые прошли через пожары и разрушения. Жильцы времянок съехали, не дождавшись расселения. Теперь на этой территории планируют построить жилой дом - новый инвестор из Казани выделит на эти цели почти 30 миллионов рублей.

- По условиям договора застройщик обязан за свой счет расселить два аварийных барака: Нагишкина, 5 и Карла Маркса, 51. В настоящее время застройщик уже приступил к поиску всех собственников и нанимателей, поскольку люди прописаны, но фактически не проживают по данным адресам, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

В ближайшее время от застройщика ждут проект, который пройдет экспертизу и согласование в департаменте архитектуры. Этажность, архитектурный облик, социальная направленность объектов - например, детский сад. Это необходимое условие программы реновации.

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