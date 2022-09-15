Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 8:51

В Хабаровске пройдет реновация нескольких земельных участков

На постройку жилого дома на одной из территорий выделят почти 30 миллионов рублей
Диана КАЦКО
На одном из участков построят жилой дом

На одном из участков построят жилой дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые земельные участки под реновацию территорий ушли с молотка. Администрация Хабаровска выставила земли в логистически удобных районах на торги. Один из таких участков располагается недалеко от площади Ленина.

На этой территории находились бараки, которые прошли через пожары и разрушения. Жильцы времянок съехали, не дождавшись расселения. Теперь на этой территории планируют построить жилой дом - новый инвестор из Казани выделит на эти цели почти 30 миллионов рублей.

- По условиям договора застройщик обязан за свой счет расселить два аварийных барака: Нагишкина, 5 и Карла Маркса, 51. В настоящее время застройщик уже приступил к поиску всех собственников и нанимателей, поскольку люди прописаны, но фактически не проживают по данным адресам, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

В ближайшее время от застройщика ждут проект, который пройдет экспертизу и согласование в департаменте архитектуры. Этажность, архитектурный облик, социальная направленность объектов - например, детский сад. Это необходимое условие программы реновации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.