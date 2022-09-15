Михаил Дегтярев изменил праздничный формат шоу «Арсеньев LIVE» в Хабаровске

На шоу «Арсеньев LIVE» не будет фейерверка Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение изменить праздничный формат шоу «Арсеньев LIVE», которое пройдет на выходных в Хабаровске.

Останется только просветительская часть фестиваля, посвященного 150-летию со дня рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. В программе сохранят показ фильма «Дерсу Узала», выступление квартета виолончелистов и скрипача-виртуоза Александра Маршала. Горожане также смогут увидеть и 3D-mapping-проекцию.

- Ведущий просветительско-образовательной акции «Арсеньев LIVE» в роли Владимира Клавдиевича Арсеньева - актер, певец и поэт, уроженец Хабаровска Евгений Дятлов, - рассказал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Салют будет отменен, но уже закупленные заряды сохранят до следующих праздников.

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