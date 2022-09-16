Сергей Кравчук: Нужно создавать условия для развития и поддержки бизнеса

Мэр Хабаровска принял участие в обучающем семинаре «Муниципальная команда – 2022» Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошел краевой обучающий семинар-конкурс «Муниципальная команда - 2022». Организатором встречи стала Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края» под председательством мэра города Сергея Кравчука.

- Мы поговорим о мерах помощи бизнесу. Нужно создать условия для его развития. На этом семинаре мы обменяемся знаниями и опытом, - сказал мэр Хабаровска.

В мероприятии приняли участие команды из разных районов города в составе предпринимателей, муниципальных служащих, студентов РАНХиГС, которые в будущем будут работать в городских органах самоуправления. Вместе участники разрабатывают малые бизнес-проекты.

- Цель этой работы - научить предпринимателей и местные власти грамотно взаимодействовать, - сказал Сергей Смоленцев, исполнительный директор Ассоциации совета муниципальных образований края.

Наталья Сидорова, декан факультета юриспруденции и социальной сферы Дальневосточного института управления РАНХиГС, подчеркнула важность таких семинаров для будущих работников органов местного самоуправления. По ее мнению, это позволит студентам приобрести бесценный опыт командной работы.

Мероприятие длилось два дня. Его организаторы отметили, что все представленные командами проекты соответствуют флагманским направлениям развития региона, которые обозначил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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