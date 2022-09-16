Сотрудник почты в Магадане украл более 220 тысяч рублей из служебного сейфа
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура Магадана направила в суд уголовное дело по обвинению работника почты в краже денежных средств.
В феврале и марте этого года 21-летний мужчина, работающий замом начальника отделения почтовой связи, украл с работы более 220 тысяч рублей. Молодой человек имел доступ к сейфу с денежными средствами. В течение рабочего дня обвиняемый забирал из сейфа деньги, принадлежащие организации, и тратил их на личные нужды.
- Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Максимальное наказание за данное преступление - до шести лет лишения свободы.
- Сотрудник, присвоивший деньги, уволен из компании. Мы предоставили документы служебной проверки в правоохранительные органы. В результате бывший сотрудник уже частично возместил компании причиненный ущерб. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства мы выполняем в срок и в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе Почты России.
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