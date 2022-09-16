Хоккейная команда «Амур» потерпела поражение в игре с «Металлургом» в Хабаровске Фото: Хоккейный клуб «Амур»

Хабаровская хоккейная команда «Амур» потерпела поражение от «Металлурга» в матче Чемпионата КХЛ со счетом 0:3. Команда противника забила по шайбе в каждом тайме. В составе «Металлурга» две шайбы забил в ворота Филипп Майе, еще одну - Денис Зернов.

- За три минуты до окончания третьего периода тренерский штаб хозяев взял тайм-аут и снял вратаря. Минуту «тигры» бились на последнем рубеже соперника, но тщетно. За две минуты до конца периода Зернов поставил точку в матче, забросив в пустые ворота, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

Прошло шесть игр, по результатам которых команда «Металлург» занимает третье место в Восточной конференции и имеет восемь очков, а хабаровский «Амур» - пятое место и шесть очков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.