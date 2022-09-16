Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 3:20

Губернатор ЕАО Гольдштейн направил зарплату на поддержку спецоперации

Инициативу поддержали заместители главы региона
Александра ШОПЕНКО
Область отправляет гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР

Область отправляет гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР

Фото: Правительство ЕАО

На Украине продолжается российская специальная военная операция. Глава Еврейской автономной области и его замы решили направить свою месячную зарплату на поддержку СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

- Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна! - заявил Ростислав Гольдштейн, глава ЕАО.

В сообщении отмечается, что область отправляет гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. В частности, регион помогает одеждой, медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи работают на базе региональных приемных.