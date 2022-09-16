Губернатор ЕАО Гольдштейн направил зарплату на поддержку спецоперации

Область отправляет гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР Фото: Правительство ЕАО

На Украине продолжается российская специальная военная операция. Глава Еврейской автономной области и его замы решили направить свою месячную зарплату на поддержку СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

- Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна! - заявил Ростислав Гольдштейн, глава ЕАО.

В сообщении отмечается, что область отправляет гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. В частности, регион помогает одеждой, медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи работают на базе региональных приемных.