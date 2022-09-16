Столицы Хабаровского края и республики Якутия укрепляют отношения

Подписание протокола о сотрудничестве состоялось в столице республики Якутия. Фото: Хабаровска городская дума

Субъекты России готовы обмениваться опытом и наращивать масштабы сотрудничества, чтобы общими усилиями посодействовать развитию местного самоуправления на территории страны.

Так, 12 сентября в Якутске представители хабаровской городской думы и якутской городской думы закрепили свои намерения в этом направлении, подписав протокол о двустороннем сотрудничестве.

Со стороны Хабаровска подпись поставил исполняющий обязанности председателя городской думы Юрий Ягодин, а якутскую сторону представила первый заместитель председателя Евдокия Евсикова.

- Расширение и укрепление имеющихся связей между городами Дальневосточного федерального округа имеют большое значение. В условиях информационного давления особенно важно консолидировать усилия по направлениям укрепления конституционного строя и реализации указов президента России, касающихся развития местного самоуправления как одной из фундаментальных основ российской системы народовластия, - пояснил Юрий Ягодин, исполняющий обязанности председателя хабаровской городской думы.

Условия подписанного протокола предполагают, что соглашение будет подписано до конца 2022 года. Намерение о совместном взаимодействии сторон обусловлено важностью консолидации усилий муниципалитетов, что поможет дальнейшему развитию местного самоуправления.

После того как все подписи были поставлены, Юрий Ягодин получил в подарок юбилейную медаль, приуроченную к 200-летию представительного органа города Якутска.