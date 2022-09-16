Губернатор Хабаровского края наградил лучших представителей лесной отрасли Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел торжественный прием представителей лесного хозяйства и лесной промышленности, и наградил лучших из них за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в развитие лесной отрасли.

Губернатор края рассказал, что на сегодняшний день в регионе представлено 350 профильных предприятий, два из которых федерального уровня, девять - регионального. В Хабаровском крае действуют четыре крупных центра обработки дерева. Регион входит в пятерку лучших в стране по объемам воспроизводства лесов. Этой деятельностью охвачено более 60 тысяч гектаров в год.

- К 2030-му нам предстоит удвоить количество выращиваемых саженцев для восстановительных работ и выйти на показатель в 27 миллионов штук ежегодно. Для этого уже строятся новые теплицы, увеличивается семенной фонд. А для борьбы с лесными пожарами в этом году в крае появились 10 единиц спецтехники - четыре седельных тягача, четыре полуприцепа и два вездехода - за счет выделенных из средств федерального бюджета более 48 миллионов рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.

В рамках осуществления госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» закупили 17 автомобилей на общую сумму почти 37 миллионов рублей.

Глава региона вручил лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарности.

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