В Хабаровском крае пройдет третий #БумБатл Фото: Андрей АБРАМОВ

С 15 сентября по 15 ноября во всех регионах России пройдет крупнейшая акция по сбору макулатуры в поддержку нацпроекта «Экология». В Хабаровском крае #БумБатл проходит при поддержке минЖКХ края и регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

К акции присоединятся детсады, школы, колледжи и вузы, а также различные предприятия. Принять участие в акции может любой желающий. Ближайшую точку приема можно найти на интерактивной карте на сайте проекта бумбатл.рф. В конце акции определят ТОП-3 самых продуктивных участников в каждой из категорий.

Увеличить количество собранной макулатуры организаторы планируют за счет увеличения срока действия акции. За два прошлых сезона в рамках акции было собрано более 3,1 тысячи тонн макулатуры, количество участников превысило 1,2 миллиона человек. Удалось сберечь более 62 тысяч деревьев.

- Экологический проект #БумБатл выводит реализацию национального проекта «Экология» на новый, более доступный и привычный для молодежи, уровень в части раздельного сбора отходов. Интерактивы, продвигающие национальные проекты в соцсетях, собирают большое количество людей, позволяют донести информацию о целях, пользе и результатах на многомиллионную аудиторию. Министерство ЖКХ совместно с регоператором по вывозу ТКО готовит ряд мероприятий в рамках акции #БумБатл, - рассказала Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра ЖКХ Хабаровского края.

Также планируется организовать экскурсии на предприятия по переработке вторсырья и экологические уроки.

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