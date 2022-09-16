В Хабаровск прибыла Коробейниковская чудотворная икона Божией Матери Фото: Официальный портал Приамурской митрополии «Православный Хабаровск»

15 сентября 2022 года в Хабаровск из Богородице-Казанского мужского монастыря прибыла Казанская Коробейниковская чудотворная икона Божией Матери.

Икону встретили епископ Рубцовский, Алейский Роман и священники Хабаровской епархии.

- Мы с волнением ожидали поезд, икону сопровождают два монаха нашего монастыря, совершая молитву в дороге. Икону установили в Спасо-Преображенском соборе, украсят цветами, чтобы она предстала во всей красе народу Божиему, - рассказал владыка Роман.

Икона выставлена в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, каждый день возле нее будут совершать молебны и читать акафисты до 26 сентября.

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