В Хабаровске пожарные спасли шесть человек из горящего барака

Оперативные и слаженные действия огнеборцев помогли обойтись без пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Возгорание дома барачного типа произошло по улице Истомина 94 в столице Хабаровского края. Сигнал пожарно-спасательная служба получила под утро, в 4:50, и первое отделение пожарной охраны сразу двинулось на место происшествия.

Как оказалось, огонь распространился из квартиры на первом этаже. Сотрудники газодымозащитной службы вошли в помещение для разведки на предмет наличия людей. В итоге, с помощью индивидуальных спасательных устройств, были спасены шесть человек, а еще шестерым, включая ребенка, удалось вовремя эвакуироваться без последствий.

- В 05.35 пожар был локализован на 3 квадратных метрах и ликвидировано открытое горение. В квартире пострадали домашние вещи. В 06.41 дана полная ликвидация, - сообщили сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Масштаб возгорания стал причиной максимально основательного подхода пожарных. Так, в тушении барака приняли участие 28 человек и 8 единиц техники.

Это не новость, но жильцам, в особенности, проживающим в ветхих домах, стоит уделять большое внимание правилам пожарной безопасности, как, например, не курить в помещении и следить за исправностью электроприборов.