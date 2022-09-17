Адвокат по разводам с платного: житель Хабаровского края украл чужое обручальное кольцо

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

41-летний житель Вяземского района, задержанный сотрудниками МВД по Вяземскому району, уже был неоднократно судим, но, видимо, посчитав, что все выводы сделаны и ошибки учтены, мужчина решил, что теперь преступления будут совершаться более тщательно и над людьми, которые хорошо знакомы.

Так, засидевшись на застолье у приятеля, мужчина стал свидетелем ссоры хозяина дома и его супруги, в результате чего обручальное кольцо было гневно выброшено с руки мужа. Как заявил сам задержанный, пока ссора набирала обороты, он подобрал оставленное без присмотра золотое кольцо и покинул здание. Далее ювелирное изделие отправилось в ломбард, а вырученными деньгами похититель распорядился по своему усмотрению.

Сумма ущерба, в итоге составила 10 тысяч рублей, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Кража». Максимум, предусмотренный данной статьей – пять лет лишения свободы.