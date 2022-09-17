Кратковременный дождь ожидается в Хабаровске 18 сентября Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Воскресенье, 18 августа, в Хабаровске пройдет под легкий дождь и не самый приятный ветер. По информации синоптиков, такая погода будет на территории всего Хабаровского края.

Так, в Хабаровске 18 сентября ожидается кратковременный дождь. Ночью будет слегка прохладно – 12-14 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 17-19 градусов выше нуля. Ветер будет дуть в восточном направлении от 6 до 11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края ночью пройдут кратковременные дожди, а местами даже ливни. Днем сильно дождя уже не будет, лишь кратковременный. Ночные температуры будут достигать 10-15 градусов тепла, а днем поднимутся до 17-22. Ветер, правда, будет не самый приятный. Во-первых, северного направления. Во-вторых, скорость будет достигать 7-12 метров в секунду.

Центральные районы региона также не останутся без осадков. Ожидается кратковременный дождь. Ночью столбик термометра будет показывать от +6 до +16 градусов. Днем станет теплее – 16-21 градус выше нуля. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений от 6 до 12 метров.

На севере Хабаровского края пройдет кратковременный дождь. А ночью ожидается от 0 до +5 градусов. Днем хоть и станет теплее – от +11 до +21 градуса – но на ощущения может повлиять ветер. Он ожидается северо-восточного направления от 5 до 12 метров в секунду.

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