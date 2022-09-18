Второй матч ХК «Амур» с «Металлургом» завершился со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Хабаровске 17 сентября прошел второй домашний матч «Амура» с «Металлургом». Счет открыли соперники ХК «Амур». На восьмой минуте в ворота хабаровчан прилетела шайба от Егора Коробкина. Второй гол игры тоже принадлежал «Металлургу». Спустя полчаса после начала шайбу забил Илья Хохлов.

Хабаровчане не заставили соперника ждать ответа. Уже через несколько минут новичок «Амура» Кэмерон Ли забил «Металлургу». А еще через пять минут Семен Кошелев закинул уже третью шайбу «Амуру».

Игра могла закончиться со счетом 1:3 не в нашу пользу, если бы за три минуты до окончания периода хабаровчане не поменяли вратаря на шестого игра в поле. Уральцы попытались атаковать пустые ворота, но у них ничего не вышло. Ворота защитил Кэмерон Ли. А далее хабаровчане атаковали ворота «Металлурга» и Игорь Руденков забил последний гол матча.

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «Металлурга».

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