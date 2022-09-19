Былинные богатыри и сказочные персонажи украсят новогодний городок в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске утвердили концепцию новогоднего городка 2022-2023 года «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». На площадке будут установлены фигуры сказочных героев и былинных богатырей. Их сделают изо льда и снега. Автором концепции стал почетный житель Хабаровска, художник и скульптор Сергеи Логинов.

- Зимний городок, который будет оформлен в традициях русских сказок, появится в парке «Динамо». Десятки скульптур простоят здесь до самой весны, - сказала Мария Мельникова, представитель администрации Хабаровска.

Центральную аллею парка украсят ледовые скульптуры, выполненные участниками городского конкурса «Амурский хрусталь».

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