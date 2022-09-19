Уровень формальдегида в воздухе превысил норму почти в три раза в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Станции мониторинга Государственной наблюдательной сети зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в Хабаровске до 2,8 раза. Также было отмечено увеличение содержания в воздухе взвешенных частиц до 1,2 раза. Похожая ситуация наблюдается и в Комсомольске. Здесь уровень формальдегида выше нормы в 2,9 раза, а взвешенных частиц - в 1,6 раза.

- Увеличенное содержание загрязняющих веществ в воздухе вызвано антропогенным загрязнением и неблагоприятными метеорологическими условиями (слабый ветер, застои воздуха. Кроме того, повышению уровня формальдегида в воздухе способствуют солнечная радиация и высокая влажность, - рассказали в минприроды Хабаровского края.

Отмечается, что радиоактивный фон в регионе остается в пределах нормы.

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