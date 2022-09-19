День узбекской культуры прошел в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске на площади у Краевого Дворца культуры и спорта «Русь» прошел День узбекской культуры. Гости смогли оценить гостеприимство, попробовать традиционные блюда народа, познакомиться с его культурой. Участники угощали хабаровчан самсой, пловом, чак-чаком. Они продемонстрировали национальные наряды, провели для пришедших множество мастер-классов, организовали выставки и развлекательную программу.

Изюминкой Дня узбекской культуры стал концерт. Перед гостями выступили творческие коллективы, среди которых - артисты Дворца «Русь». Мероприятие прошло шумно и весело, оставив после себя много ярких впечатлений. Хабаровчане отметили, что такие праздники нужно устраивать чаще.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.