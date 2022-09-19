Объемы экспорта через электронные торговые площадки выросли в 10 раз в Хабаровском крае

Предприниматели Хабаровского края, работающие с экспортом, начинают активную работу по заключению сделок в онлайн-формате. На данный момент каждая третья сделка в регионе заключается по каналам электронной коммерции. По сравнению с 2021 годом общее количество таких сделок выросло в 10 раз.

- За 8 месяцев 2022 года мы помогли выйти на международные электронные торговые площадки 40 компаниям края. Уже сейчас мы видим, что онлайн-продажи клиентов центра выросли практически в 10 раз. Общая сумма по таким сделкам достигла почти 1,4 миллиона долларов, - рассказала Анастасия Молокова, директор Центра поддержки экспорта.

Услуга по размещению на электронных торговых площадках включает в себя подбор площадки, регистрацию и продвижение компании, адаптацию и перевод информации, указанной на упаковке продукции, а также помощь в размещении и хранении продукции субъектов малого и среднего бизнеса в местах временного хранения за рубежом. Так, по каналам электронной коммерции уже продаются как штучный товар, так и продукты питания, зерно, пиломатериалы и продукция деревообработки.

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