В Хабаровском крае прошел шестой фестиваль «Казачья удаль!» Фото: Правительство Хабаровского края

В Солнечном районе Хабаровского края состоялся VI открытый межрайонный фестиваль казачьей культуры «Казачья удаль!». В этом году фестиваль приурочили к юбилею поселка Березовый - ему исполнилось 60 лет. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

На фестивале прошли выступления творческих и военно-патриотических коллективов Солнечного района, района имени Лазо и Комсомольска-на-Амуре.

- Казачьи ансамбли соревновались в вокальном, хореографическом и декоративно-прикладном творчестве. Участники также продемонстрировали уникальные казачьи обряды, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Помимо выступлений на мероприятии также организовали мастер-классы и ярмарку народных умельцев. Посетители фестиваля приняли участие в играх и конкурсах, а также в викторине по истории родного села.

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