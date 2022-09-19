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Происшествия19 сентября 2022 5:29

В Хабаровске со станции ДВЖД украли топливо на сумму более 300 тысяч рублей

В краже имущества обвиняются работники станции
Диана КАЦКО
Начальника базы топлива ДВЖД и двух жителей Хабаровска обвиняют в краже

Начальника базы топлива ДВЖД и двух жителей Хабаровска обвиняют в краже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника топливной базы ДВЖД и двух жителей Хабаровска. Их обвиняют в преступлениях по статьям «Растрата, совершенная с использованием служебного положения» и «Пособничество в растрате».

В начале 2020 года начальник базы продал каменный уголь весом 1,5 и две тонны коммерческой организации и частному лицу. В июне того же года он украл восемь тонн дизеля с помощью двух местных жителей, предоставивших фальшивые документы на право его получения и транспорт для перевозки.

- В результате преступных действий ОАО «РЖД» причинен ущерб на общую сумму 308 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд на рассмотрение.

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