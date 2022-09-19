«СКА-Хабаровск» выиграл у «Нефтехимика» в матче Первой лиги Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В воскресенье на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоялся матч 10-го тура Первой лиги. Местная команда сыграла со «СКА-Хабаровск», проиграв гостям со счетом 1:0. Победный гол нашим спортсменам принес Яо Жан Шарль Оливьен на 85-й минуте матча. Новичок команды был выпущен на поле на замену и буквально сразу успешно атаковал ворота соперников.

«СКА-Хабаровск» набрал 13 очков за игру, что позволило команде занять 10 строчку в турнирной таблице. «Нефтехимик» занимает девятое место с 14 очками. 25 сентября наши спортсмены примут у себя краснодарскую «Кубань».

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