В Хабаровском крае наблюдается серьезная нехватка специалистов в сфере строительства Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

В Хабаровском крае состоялся оперштаб по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций. В рамках совещания обсудили вопрос развития профессионального образования и трудоустройства выпускников в регионе. Было предложено создать производственно-образовательный кластер «Строительство».

В 2022 году Хабаровский край вошел в тройку лучших по России по синхронизации системы среднего образования с потребностями экономики. Одно из ключевых направлений развития - обеспечение рабочими местами выпускников.

Серьезную нехватку специалистов наблюдают в сфере строительства - около трех тысяч вакансий на данный момент свободны. Эту проблему может решить создание кластера «Строительство». Этим вопросом губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил заняться Евгению Никонову, зампреду правительства края по социальным вопросам.

- Евгений Леонидович, прошу вас взять вопрос под личный контроль. Это - приоритет №1. С каждым годом строителей будет требоваться все больше. В регионе растет объем инвестиций, в ближайшем будущем начнут запускаться новые предприятия, жилые микрорайоны, инфраструктура. Без подготовленных кадров данные задачи не выполнить, - сказал Михаил Дегтярев.

В настоящий момент возможность реализации данной инициативы отрабатывается совместно с министерством строительства края. Также ведется обсуждение перспектив программы «Профессионалитет» и распространение ее опыта на другие сферы.

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