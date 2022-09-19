Дорожные работы завершаются на улице Синельникова в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Замена трубопровода на двух участках Синельникова началась еще летом. Новые коммуникации под Ленинградской прокладывали закрытым методом, не снимая дорожное покрытие.
- На двух участках было заменено более километра труб: около 300 метров от Карла Маркса до Синельникова и остальное от Синельникова до Ким Ю Чена, - сказал Олег Басов, замначальника городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций.
Сейчас на перекрестке Синельникова - Ленинградской укладывают второй слой асфальта. В ближайшие дни проезд по дороге откроют для транспорта. А газоны восстановят к концу этой недели.
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