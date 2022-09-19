Житель Магадана избил товарища и сбежал из города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В международном аэропорту Магадана задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он совершил особо тяжкое преступление.

Ночью на 10 августа этого года двое мужчин распивали спиртное в общежитии по переулку Марченский в Магадане.

- В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого 38-летний обвиняемый нанес потерпевшему около шести ударов кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия и убыл за пределы Магаданской области, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Спустя четыре дня в аэропорту обвиняемого, прилетевшего рейсом Москва - Магадан, задержали. Мужчину заключили под стражу.

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