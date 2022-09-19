В Хабаровске прошел тренинг для начинающих бизнесменов

В Хабаровске провели тренинг для начинающих бизнесменов Фото: Правительство Хабаровского края

В «Точке кипения» РАНХиГС провели тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Лекцию провел директор юридической компании Борис Ханмагамедов. Мероприятие прошло в рамках краевого проекта «Лаборатория стартапов».

- Мы стараемся активно помогать развитию молодежного предпринимательства в Хабаровском крае, наша главная цель - помочь молодым людям применить свои идеи и таланты в предпринимательской деятельности, - рассказала Ирина Абраменко, заместитель председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Участникам мероприятия рассказали о формах регистрации бизнеса, популярных системах налогообложения и многом другом.

Проект «Лаборатория стартапов» создан на базе центра развития молодежного предпринимательства краевого центра молодежных инициатив при поддержке комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

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