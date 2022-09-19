Перспективы медицинского туризма обсудят в рамках форума «Открой Дальний Восток» в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Хабаровске пройдет Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Одной из тем, которые обсудят в рамках мероприятия, станет медицинский туризм. Особую актуальность эта тема приобрела в контексте санкций и импортозамещения.

- Деловая сессия под названием «Импортозамещение в медицинском туризме: что может предложить Дальний Восток» - это возможность обсудить, как туроператорам встроиться и начать продвигать это направление, привлекать туристов из других регионов страны и из-за рубежа, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Программу форума составляли таким образом, чтобы на ней прошло обсуждение ключевых и перспективных направлений туризма, на которые стоит обратить внимание в первую очередь - например, детский туризм.

Также в рамках форума пройдет гастрономический фестиваль, на котором гости мероприятия смогут продегустировать блюда русской, азиатской, европейской и дальневосточной кухни. Палатки с блюдами будут работать на городской набережной 23 и 24 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.