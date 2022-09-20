Волонтерское движение «Добрые сердцем» начало работу в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Волонтеры Краснофлотского района собрались в парке «Северном», где торжественно был дан старт новому волонтерскому движению «Добрые сердцем».

- В состав добровольческой группы вошли школьники из шести отрядов, которые постоянно участвуют во всех акциях и мероприятиях, проводимых в нашем районе, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Волонтеры получили списки мероприятий на год, среди которых «Чистый берег», «Ветеран живет рядом», «Растопи в сердце льдинку» и другие. Добровольцы из отрядов «Щит» и «Волонтеры победы» провели тренинги на сплочения для новых участников.

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