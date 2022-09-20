Администрация Хабаровска увеличит субсидии для поддержки бизнеса Фото: Администрация Хабаровска

168 предпринимателей Хабаровска смогли в этом году воспользоваться муниципальной программой поддержки бизнеса на сумму около 11 миллионов рублей.

- Предприниматели компенсируют затраты при открытии своего дела в размере 100 тысяч рублей. Для производств и бизнеса, основанного на оказании бытовых услуг, полагается компенсация расходов на электроэнергию в размере 200 тысяч рублей. При переоснащении и модернизации предприятий также предоставляется субсидия в 200 тысяч рублей, - сказала Анастасия Тарасова, замначальника отдела развития предпринимательства администрации Хабаровска.

В 2022 году продолжается предоставление субсидий в размере 50 тысяч рублей на открытие своего дела самозанятыми. Финансирование социального предпринимательства составило 28% от общей суммы поддержки - 3,1 миллиона рублей.

Сейчас в администрации Хабаровска прорабатываются меры поддержки бизнеса на 2023 год. Кроме уже существующих, планируется добавить помощь для предпринимателей пищевой промышленности. Это позволит местным производителям расширить рынок сбыта.

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