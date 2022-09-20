Грузовик загорелся на улице Большой в Хабаровске 20 сентября Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

Утром 20 сентября на улице Большой местные жители и проезжающие мимо водители наблюдали, как огромная фура полыхала посреди проезжей части. От нее шел густой черный дым, а запах гари заполонил всю улицу. Грузовик, охваченный огнем, был припаркован в районе Хабаровского погранинститута ФСБ РФ. Предположительно возгорание произошло в кабине водителя или в моторном отсеке машины.

На место приехали пожарные и скорая помощь. Сотрудники МЧС все еще пытаются потушить огонь. Пока причины возгорания не называются. Их установят после того, как пожар будет потушен.

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