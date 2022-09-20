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Общество20 сентября 2022 0:54

Коренные народы Хабаровского края ждут улова лосося

Ход рыбы все еще не начался
Александра ЯВИЩЕНКО
Коренные народы Хабаровского края ждут улова лосося

Коренные народы Хабаровского края ждут улова лосося

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Малочисленные народы в Комсомольском районе уже три недели ждут улова лосося. Для жителей населенных пунктов вдоль Амура это основной вид промысла. В предыдущие годы ход рыбы начинался значительно раньше. К середине сентября удавалось заготовить большую часть запасов на зиму, но в этом году лососевых все еще нет.

По словам представителей коренных народов, причины отсутствия рыбы кроются в деятельности рыбопромышленников. Они ловят лосося в низовьях реки, поэтому вверх по течению она не доходит. В этом году прогноз вылова осенней кеты самый маленький за последние 15 лет - меньше семи тысяч тонн.

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