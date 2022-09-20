Дизайнерский двор появится в переулке Инском в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Глава Индустриального района Мария Матаева проверила ход работ на объекте. Здесь появится несколько зон: спортивная, игровая и для спокойного отдыха. Прогулочные дорожки выложат брусчаткой в стиле «старый город». Сейчас здесь приводят в порядок фонтан, который расположен в конце двора. Работы продвигаются по графику.

- На территории Индустриального района 13 дворов попали в программу «1000 дворов». На их ремонт выделено больше 100 миллионов рублей. Еженедельно мы объезжаем территории: встречаемся с подрядчиками, представителями управляющих компаний. Срывов работ не зафиксировано, - сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска.

Ремонт во всех дворах должен закончиться до конца октября. Всего в этом году в Хабаровске приведут в порядок 53 территории.

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