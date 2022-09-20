Паводок Амура покидает Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

Дожди, прошедшие в Хабаровском крае в первой половине сентября, не повлияли на паводковую обстановку. На данный момент гребень паводка подошел к Николаевску-на-Амуре, но угрозы населенным пунктам нет. После выхода остатков волны в устье сезон паводков можно считать завершенным.

- У Николаевска-на-Амуре наблюдаются небольшие подъемы воды. От села Мариинское до села Тахта уровни подросли на 20-44 сантиметра выше неблагоприятных отметок. Пойма Амура на территории Хабаровского края остается затопленной на глубину до 2,5 метра, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Уровень воды медленно поднимается и в реке Уссури. Гребень будет смещаться по Вяземскому району и району имени Лазо. 20-24 сентября максимальные отметки уровня воды будут у сел Лончаково, Шереметьево, Венюково, Новосоветское, но опасных значений они не достигнут, угрозы подтопления на этих территориях нет.

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