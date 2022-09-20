71-летняя жительница Хабаровска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию с заявлением о краже обратилась 71-летняя жительница Краснофлотского района. Женщина поверила мошенникам, позвонившим на ее телефон, из-за чего осталась без денег и с кредитом.

Звонивший представился финансовым аналитиком и рассказал, что один из крупных банков меняет лицевые счета. Он посоветовал пенсионерке обналичить деньги и положить их по другим реквизитам. Он объяснил, что это поможет сохранить сбережения. После злоумышленник предложил пострадавшей выгодный кредит, убедил ее взять крупный займ и оформить кредитку.

- В дальнейшем заявительница, постоянно находясь с мошенниками на связи, через банкоматы перевела свои и заемные средства в сумме более одного миллиона рублей на абонентские номера, продиктованные злоумышленниками, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ищут мошенников.

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