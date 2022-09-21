Сотрудники МЧС спасли двух детей из горящего дома в Хабаровске 21 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

21 сентября в 8:54 очевидцы сообщили о пожаре в доме №24 А на Школьной. Когда спасатели прибыли на место, они увидели густой черный дым, который шел из окна двухэтажки. Сотрудники МЧС вошли внутрь, чтобы эвакуировать жильцов. В доме находились двое детей, которых вывели на улицу по лестнице.

- В квартире горели домашние вещи. Огонь распространился на 10 квадратных метров. В 09:15 пожар был локализован, а в 9:14 потушен, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Никто из жильцов дома не пострадал. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.