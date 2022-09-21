Владельца собаки обязали возместить ущерб и расходы на лечение покусанного ребенка в Комсомольске

Владельца собаки обязали возместить ущерб и расходы на лечение покусанного ребенка Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Суд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение ребенка, которого покусала собака в Комсомольске. Животное гуляло на улице без присмотра хозяина и без намордника. Пес напал на девочку, искусав ее лицо и голову. У ребенка были множественные открытие раны, которые после заживления оставили шрамы. Чтобы их убрать, нужно пройти лечение у косметолога.

- Прокурор удовлетворил заявленные требования. По закону владелец собаки должен выгуливать животное под постоянным присмотром, чтобы обезопасить окружающих, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Центральный районный суд Комсомольска удовлетворил требования истца. Хозяин собаки должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и оплатить дополнительные расходы на лечение ребенка. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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