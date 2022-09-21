Не справился с дверью: ограбление ювелирного магазина обернулось позорным бегством в Магадане

Житель Магадана задержан за попытку ограбления ювелирного магазина Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 сентября около полудня двое мужчин вошли в ювелирный салон на улице Горького в Магадане. Один из посетителей попросил продавца показать серьги с витрины. Когда девушка достала интересующие украшения, мужчина схватил одну серьгу из футляра и принялся бежать. Правда, уже у выхода он понял, что все пошло не по плану. Грабитель замешкался, пытаясь открыть дверь, потом растерялся и выбросил серьгу обратно на прилавок. После они с приятелем в спешке покинули магазин.

Работница ювелирного салона нажала тревожную кнопку, когда грабитель схватил серьгу. Поэтому сотрудники Росгвардии приехали на вызов почти сразу после того, как мужчины скрылись. Во время объезда близлежащих районов был замечен человек, похожий по описанию на одного из преступников. Он был задержан росгвардейцами, а впоследствии продавщица его опознала.

- Мужчину передали сотрудникам полиции, которые приехали на место происшествия. Его личность установлена, - рассказали в УФСВНГ РФ по Магаданской области.

Оказалось, что задержанный за день до этого по аналогичной схеме украл украшение в другом магазине. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает детали случившегося.

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